Квартира на Патриарших, дом в Швейцарии: названа стоимость недвижимости Ренаты Литвиновой

Актриса Рената Литвинова владеет большим количеством имущества. Квартиры и дома знаменитости находятся в Москве и за границей. Специалист по недвижимости Марк Гершкович назвал их примерную стоимость.

Мнение эксперта приводит издание «Абзац».

За карьеру Литвинова успела приобрести трехкомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве. Ее цена сейчас, говорит эксперт, составляет более 150 млн рублей.

У Литвиновой есть дом в писательском поселке Переделкино. Его цена – не менее 110 млн.

За рубежом в распоряжении актрисы апартаменты с видом на Эйфелеву башню в Париже, вилла в Испании и особняк в Швейцарии. Издание пишет, что последний – подарок от поклонника.

«Цена квартиры в Париже начинается с 1,4 миллиона евро, дом в Аликанте – минимум 800 тысяч евро, особняк в Швейцарии – не менее 1,35 миллиона евро», - сказал Гершкович.

