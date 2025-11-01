«Бросаешься спасать саму себя»: Рената Литвинова объяснила, зачем занимается самоистязанием

Уехавшая из России Рената Литвинова призналась, что занимается самоистязанием ради красоты. Об этом режиссер сообщила в своем Telegram-канале.

Литвинова признается, что для поддержки красоты ей приходится посещать криосауны, отказаться от глютена, сахара, мяса, молочных продуктов, а также делать лазерные «капельницы» заниматься спортом и не пить шампанское.

«Все не поправишь, но временами бросаешься спасать саму себя», — призналась она.

Недавно Рената Литвинова поделилась, что на завтрак выпивает чашку кофе, на обед ест небольшую порцию рыбы и пьет шампанское без подсчета бокалов. Помимо этого, артистка плавает в море, занимается теннисом, выполняет силовые упражнения. Гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина рассказала сайту «Страсти», что 58-летняя Рената рискует столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за такого образа жизни.