РЕН ТВ: участники «голой» вечеринки Насти Ивлеевой лишились рекламных контрактов

Участники «голой» вечеринки Насти Ивлеевой лишились рекламных контрактов. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Дмитрий Билан выбрали для выхода в свет откровенные наряды. Увидев кадры с мероприятия, россияне резко отреагировали на произошедшее. Это привело к тому, что многие артисты столкнулись с «отменой» на ТВ. Кроме того, большинство рекламных компаний отказалось сотрудничать с гостями вечеринки.

Не так давно стало известно о том, что Лолита лишилась концертов в городах России. Глюкозу, Анну Асти, Филиппа Киркорова «вырезали» из новогодних концертов. Также исполнителя хита «Зайка моя» заменили в популярной комедии.

Ранее рэпер Vacio обвинил певицу Ольгу Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки. Он утверждает, что Орлова, спрятавшая лицо под никабом, занималась распространением видео с мероприятия. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 55-летняя Светлана Бондарчук ответила россиянам, критикующим ее внешность.