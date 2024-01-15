Mash: рэпер Vacio обвинил певицу Ольгу Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки

Рэпер Vacio обвинил певицу Ольгу Орлову в скандале вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэпер утверждает, что Орлова, спрятавшая лицо под никабом, занималась распространением видео с вечеринки. Адвокат певца заявил, что у них имеются доказательства.

По словам правозащитника, Vacio не мог выложить ролик в Сеть, поскольку не имел к нему доступа. Как выяснилось, телефон рэпера проверяли на наличие компромата, однако проверка ничего не показала.

Также адвокат отметил, что Ольга — единственная звезда, которой удалось избежать негативных последствий вечеринки. Вот почему он ходатайствует о проведении экспертизы.

Сама Орлова пока никак не комментировала обвинения рэпера.

Ранее брат рэпера Vacio нашел нужным рассказать о реакции матери на выходку с носком. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 55-летняя Светлана Бондарчук ответила россиянам, критикующим ее внешность.