Популярная телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство. Об этом информирует Kp.ru.

Знаменитая артистка родилась в Одессе в 1990 году и начинала свою карьеру на Украине, где принимала участие в местной версии «Фабрики звезд» и выступала сольным исполнителем в группе Real O.

В 2014 году она стала ведущей популярного телепроекта «Орел и решка», что сделало ее известной в России и странах СНГ. После этого Тодоренко решила продолжить свою карьеру именно в России. В настоящее время она ведет два шоу на отечественном телевидении: «Маска» на НТВ, где является членом жюри, и «Новая Фабрика звезд» на ТНТ, где ведет отчетные концерты.

При этом известно, что Регину связывает с Россией не только профессиональная деятельность, но и семья. В 2018 году она вышла замуж за певца Влада Топалова и родила ему двух сыновей. Пара счастливо воспитывает Михаила и Мирослава.

СМИ отмечают, что в прошлом году Украина ввела санкции против Регины, но она продолжала работать в России, имея украинское гражданство. Недавно она получила гражданство Российской Федерации, присоединившись к числу звезд, которые сделали такой выбор.

Ранее гражданство РФ получили Любовь Успенская, а также украинская певица Ани Лорак, которая подала заявление на его получение.