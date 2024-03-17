70-летняя певица Любовь Успенская получила гражданство России

Певица Любовь Успенская получила российское гражданство. В 1978 году она эмигрировала из СССР в США и проживала сначала на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, а после перебралась в Лос-Анджелес. В 2003 году Успенская вернулась в Москву, но не отказалась от американского паспорта.

«Я уже отпраздновала получение гражданства России. <...> И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <...> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», - приводит ТАСС слова 70-летней певицы.

Успенская также анонсировала первый за долгое время альбом «Сила моя со мной». Она отметила, что название альбома совпадает с названием песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее украинская певица Таисия Повалий получила российский паспорт и 16 марта впервые проголосовала на выборах президента. Артистка постоянно проживает в Москве с 2022 года.