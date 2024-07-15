Телеведущая и блогер Регина Тодоренко отпустила пятилетнего сына плавать с акулами в открытом океане. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

По словам артистки, она переживала за наследника, однако не стала препятствовать его желанию.

«Снорклинг с черепахами, акулами и скатами. Миша волнуется перед заплывом! Это второй такой его заплыв в жизни в открытом океане. Мне и самой страшно отпускать сына, но когда у ребенка есть желание стать лучше, мы с мужем стараемся не противиться, а поддержать и сопровождать», - высказалась звезда.

Стоит отметить, что Регина Тодоренко в настоящий момент отдыхает вместе с супругом Владом Топаловым и детьми на Мальдивах. Блогер признавалась, что у нее не было сил на подобную поездку после очередной командировки, однако желание порадовать семью победило усталость.

Ранее уехавшую из России Регину Тодоренко заподозрили в беременности.

Также Тодоренко рассказала, что ее муж Влад Топалов составил завещание.