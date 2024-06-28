«Я испугалась»: Тодоренко заявила, что ее муж Влад Топалов составил завещание

Певец Влад Топалов составил завещание. Об этом в соцсетях рассказала его жена, телеведущая Регина Тодоренко.

Влад и Регина являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе и регулярно признаются друг другу в любви. У них есть двое сыновей, которых они успевают воспитывать, при этом не забывая о творчестве.

Пара всегда откровенна с публикой и о каждом событии в жизни старается рассказывать. Так, на днях Регина заявила, что ее супруг составляет завещание. По ее словам, еще два года назад Топалов сказал ей, что начал заниматься данным вопросом. Девушку это сильно напугало.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», – поделилась ведущая переживаниями.

Регина отметила, что после они много говорили. Они обсудили, зачем мужчина делает это сейчас.

«Потом был долгий разговор о том, что он хочет достойно воспитать сыновей, и, если дети захотят, передать им то, что мы имеем», – добавила звезда.

СМИ пишут, что ведущая и певец уже купили старшему сыну квартиру, а младшему хотели взять апартаменты в ипотеку.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс рассказал о своем завещании и новом доме. Певец признался, что уже знает, кому все достанется. При этом впереди у маэстро множество планов, в том числе строительство дома.