Покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности

«Наконец-то отдых с семьей», — подписала видео в купальнике артистка.

«Мне не показалось? Регина в положении?», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Беременная» — обратились пользователи к телеведущей. При этом сама Тодоренко догадки фанатов пока никак не комментировала.

Напомним, Регина Тодоренко с октября 2018 года замужем за музыкантом Владом Топаловым. Спустя несколько недель после регистрации брака у звездной пары родился сын Михаил. 9 июля 2022 года телеведущая подарила супругу второго сына, которого назвали Мирославом.

Ранее Тодоренко и Топалов объяснили, почему улетели с детьми из России.

Также сообщалось, что Тодоренко кардинально сменила имидж, сделав каре.