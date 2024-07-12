НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 июля 2024, 10:58
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Покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности

Поклонники уехавшей из РФ телеведущей Тодоренко заподозрили, что она беременна.
Покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности

© Starface.ru

Поклонники улетевшей на Мальдивы телеведущей Регины Тодоренко подозревают, что она снова беременна. Поводом для фанатских догадок послужила недавняя публикация в микроблоге звезды.

Покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Наконец-то отдых с семьей», — подписала видео в купальнике артистка.

«Мне не показалось? Регина в положении?», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Беременная» — обратились пользователи к телеведущей. При этом сама Тодоренко догадки фанатов пока никак не комментировала.

Напомним, Регина Тодоренко с октября 2018 года замужем за музыкантом Владом Топаловым. Спустя несколько недель после регистрации брака у звездной пары родился сын Михаил. 9 июля 2022 года телеведущая подарила супругу второго сына, которого назвали Мирославом.

Ранее Тодоренко и Топалов объяснили, почему улетели с детьми из России.

Также сообщалось, что Тодоренко кардинально сменила имидж, сделав каре.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Регина Тодоренко
телеведущая
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