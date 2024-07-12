Покинувшую Россию Регину Тодоренко заподозрили в беременности
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Поклонники улетевшей на Мальдивы телеведущей Регины Тодоренко подозревают, что она снова беременна. Поводом для фанатских догадок послужила недавняя публикация в микроблоге звезды.
«Наконец-то отдых с семьей», — подписала видео в купальнике артистка.
«Мне не показалось? Регина в положении?», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Беременная» — обратились пользователи к телеведущей. При этом сама Тодоренко догадки фанатов пока никак не комментировала.
Напомним, Регина Тодоренко с октября 2018 года замужем за музыкантом Владом Топаловым. Спустя несколько недель после регистрации брака у звездной пары родился сын Михаил. 9 июля 2022 года телеведущая подарила супругу второго сына, которого назвали Мирославом.
Ранее Тодоренко и Топалов объяснили, почему улетели с детьми из России.
Также сообщалось, что Тодоренко кардинально сменила имидж, сделав каре.