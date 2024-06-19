НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2024, 15:37
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«Редкая интеграция»: Иван Янковский снялся в рекламе бренда за крупный гонорар

Актер Иван Янковский снялся в рекламе российского бренда за крупный гонорар.
«Редкая интеграция»: Иван Янковский снялся в рекламе бренда за крупный гонорар

© Starface.ru

33-летний актер Иван Янковский снялся в рекламе отечественного бренда за крупный гонорар. Об этом сообщила Ксения Соловьева в Telegram-канале.

Экс-главный редактор журнала Tatler Russia опубликовала кадры из новой фотосессии Ивана. На них актер запечатлен в красной рубашке, джинсах и очках на фоне яркой стены. По словам Ксении, Янковский снялся в рекламе для отечественного бренда за крупный гонорар.

«Редкая фэшн-интеграция у Ивана Янковского. Его все хотят, но он обычно объявляет очень-очень много», — сообщила Соловьева.

«Редкая интеграция»: Иван Янковский снялся в рекламе бренда за крупный гонорар

© Скриншот фото, Telegram-канал Ксении Соловьевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее актер Иван Янковский прокомментировал сообщения о съемках адаптации «Сверхъестественного». Подробности читайте в этой новости.

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