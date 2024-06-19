«Редкая интеграция»: Иван Янковский снялся в рекламе бренда за крупный гонорар

33-летний актер Иван Янковский снялся в рекламе отечественного бренда за крупный гонорар. Об этом сообщила Ксения Соловьева в Telegram-канале.

Экс-главный редактор журнала Tatler Russia опубликовала кадры из новой фотосессии Ивана. На них актер запечатлен в красной рубашке, джинсах и очках на фоне яркой стены. По словам Ксении, Янковский снялся в рекламе для отечественного бренда за крупный гонорар.

«Редкая фэшн-интеграция у Ивана Янковского. Его все хотят, но он обычно объявляет очень-очень много», — сообщила Соловьева.