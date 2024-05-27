Актер Иван Янковский прокомментировал сообщения о съемках адаптации «Сверхъестественного»

Актер Иван Янковский отреагировал на сообщения в СМИ о подготовке российской адаптации сериала «Сверхъестественное». Он отметил, что ничего об этом не слышал.

Разговоры о том, что телеканал ТНТ готовит свою версию популярного проекта в жанре фэнтези, появились после публикации сайта The Girl. Портал отмечал, что на главные роли братьев Винчестеров могут пригласить звезд «Слова пацана» Ивана Янковского и Никиты Кологривого. Однако, как оказалось, по крайней мере один из них об этом ничего не знает.

«Что это за информация? Я не знаю. Я такого не слышал», - заявил Иван в беседе с RTVI.

К слову, эксклюзивно для портала «Страсти» кинокритик Роман Григорьев прокомментировал шансы Янковского и Кологривого стать новыми Винчестерами. Он делился, что у них получилось бы создать что-то интересное на экране, так как, в отличие от оригинальных героев, они более брутальные.

Ранее режиссер Александра Франк объяснила феномен успеха актера Ивана Янковского.