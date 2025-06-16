«Рецидив 7 лет спустя»: актер из «Полицейского с Рублевки» рассказал о здоровье после приступа

40-летний актер Роман Попов рассказал о самочувствии после судорожного приступа. Его слова передает 360.ru.

По данным СМИ, актеру из «Полицейского с Рублевки» потребовалась помощь врачей из-за судорожного приступа. Роман подтвердил новости про здоровье. По словам знаменитости, у него произошел рецидив, и теперь он ждет лечения. Правда, от госпитализации Попов отказался.

«Я чувствую себя неплохо, большое спасибо. Лечусь, работаю. Сейчас на смене, съёмка. У меня рецидив 7 лет спустя, сейчас я жду лечения. Мне лучше, я не госпитализирован», — высказался он.

Также актер отметил, что за более подробной информацией о состоянии можно обращаться к его агенту.

«Все прокомментирует мой агент, звоните ему», — пояснил артист.

Напомним, в 2018 году у Попова выявили злокачественную опухоль мозга. Он перенес операцию по удалению новообразования.

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