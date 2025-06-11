63-летнего актера Дениса Евстигнеева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер Денис Евстигнеев оказался в больнице с подозрением на острый инфаркт миокарда. Врачи диагностировали у знаменитости гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний. Журналисты пытались связаться с Евстигнеевым, однако он оказался недоступен для комментариев.

Денис Евстигнеев — киноактёр, кинорежиссёр и кинопродюсер, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в 1961 году в семье актеров Евгения Евстигнеева и Галины Волчек. Евстигнеев-младший спродюсировал более 30 сериалов, среди которых: «Мосгаз», «Палач», «Куприн» и «Угрюм-река».

Также на счету Евстигнеева несколько ролей в фильмах и сериалах.

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