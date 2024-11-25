Речь идет о миллионах: блогерша Лерчек готова вернуть деньги обманутым покупателям своего курса

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что вернет деньги покупателям своего обучающего курса. Об этом сообщила владелица юридической компании Ани Багдасарян в соцсети.

Ани заплатила за курс 2 миллиона, но осталась им недовольна. По словам правозащитницы, блогерша не выполнила свои обещания и не следовала программе обучения. Как выяснилось, к Ани обратились еще пострадавшие, которые в свое время приобрели продукт знаменитости. Им удалость добиться возмещения денежных средств.

«Изначально от возврата денежных средств Валерия Чекалина уклонилась и вынудила людей, пострадавших от ее деятельности, обратиться в суд и правоохранительные органы. После обращения пострадавших по факту мошенничества Валерии Чекалиной с моими юристами и с другими пострадавшими связался представитель Валерии. Нам сообщили, что Валерия готова вернуть необходимую сумму абсолютно всем», — высказалась потерпевшая.

По мнению Ани, Лерчек признала некачественность своего продукта.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест блогерше Лерчек и ее бывшему мужу. Подробности читайте в этой новости.

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