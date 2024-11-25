«Шокирующие кадры»: Леонид Якубович со скандалом ушел со съемок шоу «Что было дальше?»

Телеведущий Леонид Якубович со скандалом ушел со съемок нового выпуска юмористического шоу «Что было дальше?». Соответствующие кадры опубликованы в официальном Telegram-канале «ЧБД».

«В Сеть слили шокирующие кадры! Съемки нового выпуска „ЧБД“ закончились скандалом!» — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как ведущий капитал-шоу «Поле чудес» спускается по лестнице, покидая студию «ЧБД». В этот момент за происходящим наблюдает комик Алексей Щербаков.

«Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — заявил Леонид Якубович.

После этого Алексей Щербаков спросил у артиста, придет ли он на съемки шоу еще раз, однако на этом моменте видео оборвалось, поэтому неизвестно, вернулся ли звезда «Поля чудес» в студию. Кроме того, подробности произошедшего на съемках «Что было дальше?» не приводятся. Ни сам Леонид Якубович, ни ведущие и участники шоу пока не давали никаких комментариев по поводу инцидента.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович нагрубил журналистке на премьере фильма «Командир» в Москве.