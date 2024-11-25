Лерчек и ее бывшему мужу продлили арест по делу о выводе 250 млн рублей

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным по обвинению в выводе более 250 млн рублей из России при помощи подложных документов. Об этом стало известно из картотеки суда.

Суд также решил продлить домашний арест бывшему бизнес-партнеру Чекалиных Роману Вишняку. Уточняется, что срок ареста фигурантов по делу о незаконном выводе денег из РФ был увеличен до 25 января.

Первоначально Чекалины были отправлены под домашний арест 4 октября. Блогеров обвинили в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал Вишняк.

Следствие считает, что бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Он подозревается в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Hапомним, в марте 2023 года Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 млн рублей. Однако блогерам удалось закрылть задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте текущего года.

Ранее женатый рэпер Natan заявил, что мечтает о ребенке от Лерчек.