Ребенок вызвал умиление: Дмитрий Колдун впервые вывел на сцену дочь Алису

39-летний Дмитрий Колдун не скрывает, что очень любит свою семью. Артист женился на школьной подруге Виктории, которая родила ему двоих детей. Победитель «Фабрики звезд» впервые вывел на сцену дочь Алису и вызвал умиление у зрителей.

На днях Колдун дал очередной концерт. Дочь артиста впервые вышла на сцену — для звездного папы это стало неожиданностью. Алиса вызвала большое умиление у зрителей. Судя по всему, девочка планирует пойти по стопам отца и связать свою жизнь с шоу-бизнесом, пишет mk.ru.

Дмитрий Колдун женился на Виктории Хамицкой в 2012 году. В 2013 году у них родился сын Ян, а в 2016 году — дочь Алиса. Его жена не комментирует появляющиеся в СМИ слухи и ведет более закрытый образ жизни.

Певцу приходится много работать, чтобы обеспечивать семью. Он неоднократно жаловался, что не успевает совмещать карьеру и личную жизнь.

Ранее артист заявил, что особого секрета счастливых отношений, но надо лишь найти подходящего человека, который не вызывает никаких раздражительных эмоций.