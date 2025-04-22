Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности после ухода из кабаре

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности. На последнем кабаре-шоу у нее заметили округлившийся живот. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Недавно звезда «Закрытой школы» объявила о том, что больше не будет выступать с постановкой «Абсолютна другая нага». В Сети активно обсуждали, что решение Агата приняла из-за сына Тимофея, который, как заявляли друзья Павла Прилучного, стесняется работы матери. Однако теперь у фанатов появилась еще одна версия. Некоторые предполагают, что Муцениеце беременна.

Разговоры о положении актрисы начались после ее финального шоу. На кадрах, которые распространились в Интернете, у нее был заметен небольшой живот. Сама Агата пока никаких комментариев по этому поводу не давала.

Отметим, что Агата Муцениеце сейчас состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой. Они уже давно вместе выходят в свет, однако не раскрывают подробности романа. А в конце апреля появились слухи о тайной свадьбе знаменитостей. Помощница актрисы эти домысли не опровергла, но и не подтвердила.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, как чуть не погибла в детстве.