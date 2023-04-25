«Реальное потрясение»: молодая супруга Олега Газманова раскрыла семейную тайну

Олег Газманов уже долгое время радует публику своими выступлениями на сцене. Мужчина всегда был близок к народу, поэтому он охотно рассказывает истории о себе и личной жизни. Не так давно молодая супруга Газманова приоткрыла тайну его взаимоотношений с детьми.

Певец является многодетным отцом. Младшая дочка мужчины появилась на свет в 2003 году, и это событие, по словам Марины, стало для него настоящим потрясением. Воспитав двух сыновей, Газманов не знал, как подступиться к хрупкой малышке. Вот почему он боялся лишний раз дотронуться до наследницы.

«Дочь — реальное потрясение для мужа. Олег был перепуган и с мольбой в глазах просил забрать ее. Купать дочку он отказывался. Говорит, руки и ноги тряслись от эмоций», — сообщила Марина.

Ранее мы писали о том, что Газманов пристыдил Успенскую за чрезмерную опеку над взрослой дочерью. Высказывание артиста читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой вернувшаяся в РФ Лариса Гузеева появилась на ТВ и сообщила, что «забыла русский язык». Подробности смотрите в этой статье.