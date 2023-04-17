«Посоветовал бы отпочковаться»: Газманов пристыдил Успенскую за чрезмерную опеку над взрослой дочерью

Любовь Успенская долгое время была в ссоре со своей единственной дочерью Татьяной. Звезда шансона скандалила с наследницей во всех популярных ток-шоу на телевидении, пока в один момент артистки все-таки не примирились. 69-летняя певица помогла Плаксиной справиться с зависимостью и начать новую жизнь. После этого они стали буквально неразлучны.

Теперь Успенская с дочерью не только вместе выступают на сцене, но и участвуют в различных проектах. Так, недавно они согласились стать героинями нового сезона «Двух звезд. Отцы и дети». В минувшее воскресенье певицы показали судьям уже второй вокальный номер. В этот раз они исполнили песню «Мольба». И хоть жюри поставили им самые высокие оценки, Родион и Олег Газмановы нашли, за что «уколоть» артисток.

Сначала свое мнение по поводу выступления высказал Газманов-младший. Он заявил, что была заметна существенная разница между тем, как пела Успенская – состоявшаяся вокалистка – и Плаксина – начинающая. При этом Любовь Залмановна поспешила заступиться за дочь. Она заявила, что Татьяна тоже прошла довольно сложный путь, чтобы оказаться на сцене.

Тогда в диалог вступил и Олег Михайлович. Он поддержал сына и посоветовал Успенской отпустить наследницу в сольную карьеру. Газманов обратился к Татьяне с просьбой найти собственное звучание, не похожее на то, что делает ее мать.

«У вас так голоса похожи, сливаются мгновенно. Я не знаю, конечно, какие планы у Тани — быть певицей или нет. Но я своему сыну посоветовал бы отпочковаться. Нужно искать свой путь, свою узнаваемость. И нашим детям в этом сложнее, чем нам», - поделился своим мнением певец.

Ранее Любовь Успенская оконфузилась на сцене, когда у нее разошелся костюм на животе прямо во время выступления.