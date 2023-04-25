Вернувшаяся в РФ Лариса Гузеева появилась на ТВ и cообщила, что «забыла русский язык»

В последнее время все внимание публики приковано к Ларисе Гузеевой. Дело в том, что в Сети уже 4 месяца обсуждают смену гражданства знаменитости. В начале года актрису заметили в миграционной службе Тель-Авива, а несколько дней назад она делилась красочными фотографиями из Словакии. Ка выяснилось, Гузеева вернулась в РФ и уже приступила к работе на ТВ. Об этом сообщает издание «The Voice».

К слову, за минувший год количество появлений телеведущей в эфире сократилось в разы. Вот почему поклонники крайне обрадовались, когда узнали, что она возобновила свою деятельность. Так, Гузеева поделилась кадрами со съемочного процесса и заявила: «Мы пишем подкаст к 9 Мая». Однако, как выяснилось, во время работы возникли непредвиденные трудности. Знаменитость внезапно сообщила, что забыла русский язык.

«С тех пор, как у меня появилась Жужа, я забыла нормальный русский язык. Все время ломаю его», — пояснила телеведущая.

Ранее Рустам Солнцев раскрыл заработок Гузеевой и заявил, что она покупает квартиру в центре Москвы. Высказывание мужчины читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Александр Цекало угодил в крупный скандал. Мужчина обматерил поклонницу и едва не побил ее. Подробности инцидента смотрите здесь.