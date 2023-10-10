Мама Константина Меладзе сообщила, что не знает о продаже его дома за 350 млн. Об этом информирует портал ИА Регнум.

По данным СМИ, композитор продал недвижимость в РФ за 350 млн рублей. Уточняется, что сделка проходила под контролем его 89-летней матери. В беседе с журналистами женщина заявила, что «ничего о продаже дома» не знает.

Как сообщает источник, через минуту после разговора кто-то попросил маму Меладзе повесить трубку. После этого связь прервалась.

Напомним, что трехэтажный особняк находится в элитном поселке в Подмосковье. Константин приобрел его, находясь в браке с Верой Брежневой. Несколько дней назад певица сообщила о разводе с Меладзе.

Ранее психолог Гуля Галеева назвала причины расставания Брежневой и Меладзе после 8 лет брака. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что победитель «Евровидения» Александр Рыбак обратился в суд из-за одержимой им фанатки.