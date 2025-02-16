Развеяла миф: Яна Чурикова раскрыла причину ухода Полины Гагариной из шоу «Голос»

Яна Чурикова раскрыла секрет ухода Полины Гагариной из шоу «Голос».

Недавно стартовал 13-ый сезон музыкального проекта, где певица стала одним из наставников. На данный момент проходит этап «слепых прослушиваний», где проходит отбор участников в шоу.

После выступления 17-летней Эмилии Курье между наставниками разразился конфликт: девушка решила пойти в команду к Антону Беляеву, который ранее по своей ошибке заблокировал Хиблу Герзмаву, чтобы та не могла взять участницу к себе. Однако артист заверил, что хотел отправить в блок именно Полину.

Из-за случившегося Гагарина решила покинуть кресло наставника: она вскочила с места и заявила, что больше не хочет принимать участие в проекте. «Я пошла, я не могу», — заявила Полина.

Яна Чурикова в личном блоге развеяла миф об уходе Гагариной из шоу. По словам телеведущей, артистка решила взять небольшую паузу и отдохнуть во время съемок, которые длились на протяжении трех дней.

«Полина встала, со словами "Не могу больше сидеть", ну это буквально, вышла из кадра, потом вернулась, так как надо было продолжать съемку. Саша гениально вставляет эпизод в конец третьего выпуска, отрезается пораньше, и вуаля, "Гагарина ушла из шоу "Голос", — рассказала Чурикова в социальных сетях.

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