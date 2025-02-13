17-летний Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной недавно посетил в Москве презентацию известного фотографа. Компанию молодому человеку составила его 21-летняя возлюбленная Виктория Соломахина.

Девушка, с которой Андрей познакомился на шоу «Голос», поразительно похожа на свою звездную свекровь: такая же блондинка с приятными чертами лица. Появление возмужавшего Андрея и его спутницы привлекло внимание фотографов и журналистов, сообщает Telegram-канал StarHit.

На мероприятии сын Гагариной также встретился с бывшим отчимом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Между Андреем и Дмитрием сохранились дружеские отношения.

Полина Гагарина недавно поделилась интересным фактом из жизни сына. Оказывается, Андрей получает образование сразу в двух вузах. 37-летняя певица, немного смущаясь, призналась, что, возможно, случайно раскрыла секрет, который сам молодой человек пока не хотел афишировать.

Первым мужем исполнительницы был актер Петр Кислов, в браке с которым появился сын Андрей. В 2014 году артистка вышла замуж во второй раз за фотографа Дмитрия Исхакова, от него у звезды есть дочь Мия. Супруги развелись в феврале 2021 года.

Напомним, сын артистки теперь работает вместе со звездной мамой. Он помогает Гагариной записывать песни.