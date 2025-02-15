Надежда Ангарская обиделась после реплики Николая Баскова в шоу «Один в один». Об этом стало известно после выхода очередного выпуска шоу на телеканале «Россия».

Надежда Ангарская в шоу «Один в один» перевоплотилась в Надежду Бабкину. Члены жюри отметили старания артистки и похвалили ее образ. Однако Алексей Чумаков отметил, что вокал у Ангарской повторить не получилось.

А вот ведущий проекта Николай Басков неудачно пошутил в сторону участницы шоу «Comedy Woman», намекнув на ее вес.

«Я подумал: „Ой, не дай Бог, она сейчас сядет и пух“», — посмеялся он.

Ангарская не стала молчать и ответила Баскову.

«Я говорила, что у нас ведущий неприятный человек, неприятный прям. Ой, а я вслух это сказала», — пошутила она.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков «уколол» Льва Рудина после скандала на «Ну-ка, все вместе!».