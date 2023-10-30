Бывшего возлюбленного Волочковой проверят на связь еще с одной «пирамидой»

Уголовное дело бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана, обвиняемого в мошенничестве, может пополниться новыми эпизодами. Его заподозрили в связях еще с одной «пирамидой».

Предпринимателя проверят на возможные связи с одним из кредитных кооперативов.

«В документах фирмы Дюран не фигурировал, но есть основания полагать, что он был ее настоящим бенефициаром», — рассказал источник в правоохранительных органах Kp.ru.

Как пояснил собеседник издания, кредитный кооператив — это микрофинансовая организация, которая дает под большой процент деньги частным лицам. Он был создан в 2019 году и быстро расширился до настоящей сети, отделения которой есть в крупных городах страны.

Помимо основной деятельности, фирма предлагала выкупать так называемые «паи». Чтобы расширяться и давать больше денег в долг, компании был нужен капитал.

«В данном случае фирма обещала инвесторам до 12% годовых. Им несли довольно крупные суммы. Вот только с выплатами у предприятия в итоге возникли проблемы. «Пайщики» начали подавать иски о возврате денег», — рассказал источник издания.

Напомним, на данный момент Дюран находится в одном из СИЗО Нижнего Новгорода. По версии следствия, мужчина в 2022-2023 годах собирал деньги для развития кондитерской фирмы. Инвесторам он обещал ежемесячно выплачивать 7-8% от вложенной суммы. Однако, по их словам, первые пару месяцев он действительно перечислял проценты, а после пропадал. Суммарно ему передали более чем 100 млн рублей.