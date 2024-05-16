Разведенный певец Григорий Лепс заявил, что в его жизни «тьма» женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась вечеринка в честь премии RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Лепс. Григорий находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой.

В беседе с журналистами певец похвастался насыщенной личной жизнью. Как выяснилось, разведенного Лепса окружает «тьма» интеллектуальных женщин. Несмотря на это, артист еще не встретил девушку, с которой готов отправиться в ЗАГС.

«Пока нет такой девушки, на которой мог бы жениться. И слава богу», — высказался артист.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что был против обучения детей за границей. Артист надеется, что наследники получат образование и вернутся в Россию. Подробности читайте в этой новости.

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