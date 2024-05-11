Певец Григорий Лепс заявил, что был против обучения детей за границей. Об этом сообщает YouTube-канал «про Л. О. М.».

Почти все дети Григория Лепса сегодня живут не в России. От последнего брака с Анной Шаплыковой у музыканта родились трое детей: Ева, Николь и Иван.

По словам певца, хотя он и был против того, чтобы его дети учились за границей, он все же поддержал их намерения.

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — рассказал он.

Ранее Лепс в интервью признавался, что оплачивает зарубежное обучение детям. Он также жаловался на дороговизну жилья в Европе, которое снимают его дети.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс трогательно поздравил с днем рождения повзрослевшего сына.