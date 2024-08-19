«Пожар растет»: Клава Кока вместе с бойфрендом застряла на горящем острове Мадейра

Певица Клава Кока сообщила, что поездка на остров Мадейра обернулась для нее кошмаром. Артистка застряла на нем из-за пожара, который продолжает расти.

В личном блоге Кока вышла на связь с поклонниками и рассказала, что оказалась в непростой ситуации. Вместе со своим возлюбленным Александром Повериным артистка отправилась в отпуск, но теперь не может вернуться в Россию. Дело в том, что на острове бушует пожар, и из-за него не летают самолеты.

При этом, как отметила певица, она замечала знаки, указывающие на то, что не стоило отправляться на остров. Сутки они с бойфрендом не могли приземлиться, но все препятствия игнорировали.

«Мы решили не сдаваться, и вот мы здесь. Начинается пожар. Мы застряли на острове, не летают самолеты», - сообщила Клава Кока.

Напомним, что певица уже долгое время счастлива в отношениях с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Сначала фанаты считали, что у звезды с блогером контракт, но они эту информацию опровергли.

Ранее Клава Кока похвасталась результатом похудения.