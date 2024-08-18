«Желаю только самого хорошего»: Лерчек высказалась о новом романе бывшего супруга Артема Чекалина

Лерчек отреагировала на новый роман бывшего мужа Артема Чекалина.

Совсем недавно звездная пара публично сообщила об окончании бракоразводного процесса. Как заявляют экс-супруги, они не смогли ужиться вместе во время некоторых ограничений из-за неуплаты налогов. Однако Артем не долго переживал из-за расставания.

Блогер уже начал новую жизнь, закрутив роман с 24-летней брюнеткой. Он отправился в компании девушки на Алтай, чтобы отпраздновать свадьбу друзей. Там Артем, не стесняясь камер, публично выражал свои чувства к новой пассии в виде постоянных объятий и поцелуев.

Поклонники Лерчек осудили 33-летнего Артема за неподобающее отношение к бывшей супруге, ведь они только что развелись. По этой причине подписчики закидали блогершу сообщениями в виде слов поддержки. Однако Валерия не очень была этому рада. Она записала видео-обращение с просьбой больше не отправлять ей кадры, на которых запечатлен экс-супруг с новой возлюбленной, и пожелала ему счастья и всего хорошего.

«Прошу вас не присылать это мне! Самое главное, что человек счастлив и я всегда буду рада, если Артем действительно обретет свое счастье. Я желаю ему только самого хорошего и доброго, благодарна за годы совместной жизни. Хочу вас попросить не писать гадости, не хейтить... Если вы переживаете за меня, то я чувствую себя хорошо. Чувство свободы прикольное», — заявила Лерчек у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что друг семьи выдал правду о разводе Чекалиных.