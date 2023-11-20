«Разум потихоньку слабеет»: Малышева сообщила о тяжелой болезни

Елена Малышева сообщила, что состояние ее 90-летней мамы ухудшилось. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

Малышева неоднократно говорила о том, что ее мама серьезно больна: она лечилась в клинике, но после выписки ей стало хуже. По словам знаменитости, недавно родительница впервые не смогла сесть в машину. Елена отметила, что у пенсионерки «разум потихоньку слабеет». Несмотря на это, она старается всячески поддерживать мать, чтобы ее мозг вспоминал только хорошее.

«Мама совсем не может встать на ноги. Это полный парапарез. Стараюсь, чтобы мамин мозг работал. Звоним всем членам семьи, смеемся и верим в хорошее», — высказалась Малышева.

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