77-летняя мама певицы Наташи Королевой живет в Майами за счет местной пенсии. Об этом сообщает портал News.ru.

Людмила Порывай более 30 лет живет в Майами, куда переехала из Киева в 90-е годы. Там она познакомилась со вторым супругом Игорем Эльпериным, который создал в США ресторанный бизнес.

О том, что Порывай находится в Америке, говорила и ее дочь. В архивном интервью Королева сообщила, что часто приезжает к родительнице в гости.

По информации источника, в Америке Порывай владеет недвижимостью и проживает на деньги от сдачи квартир в аренду. Также у Людмилы имеется местная пенсия. Ей положены выплаты по старости в размере 600 долларов.

Известно, что в мае 2023 года Порывай приезжала в РФ на юбилей дочери. После этого она перестала вести социальные сети.

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