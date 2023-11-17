62-летняя телеведущая Елена Малышева призналась, что закрутила роман в Питере

62-летняя телеведущая Елена Малышева призналась, что закрутила роман в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание The Voice.

Телеведущая посетила Санкт-Петербург. Как выяснилось, с этим городом у нее связаны теплые воспоминания. Малышева призналась, что именно здесь она познакомилась с мужем Игорем Малышевым. «Здесь, на конкурсе молодых ученых, закрутился наш роман. Было время белых ночей. Мы гуляли по городу, ждали разведения мостов», — высказалась Елена.

По словам Малышевой, благодаря этому городу у нее появились дети, семья и новая фамилия. Вот почему она любит Санкт-Петербург и часто туда приезжает. За эту поездку Елена успела встретиться с коллегами и пообщаться с дизайнером Татьяной Парфеновой.

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