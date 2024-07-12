Разошедшаяся с мужем актриса Мария Ивакова уже нашла нового возлюбленного

Находящаяся в процессе развода актриса Мария Ивакова уже находится в новых романтических отношениях. Об этом она заявила в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не хочу вас совсем запутать, но у меня есть парень... Просто с разводом затянулось, и удалось это сделать только сейчас. Следите за развитием событий», - написала Ивакова, сопроводив сообщение смеющимся до слез смайликом.

Ранее мы сообщали, что Мария Ивакова, встречавшаяся когда-то с актером Никитой Ефремовым, оказывается, успела с тех пор тайно выйти замуж. Более того, эти отношения длились несколько лет, но о замужестве она никому не рассказывала публично - бережет материал для книги.

Однако, спустя два года брака, пара решила развестись. Сейчас, по словам артистки, она ожидает, когда ей пришлют сертификат о расторжении брака.

Сам Никита Ефремов недавно дал интервью, в котором признался, что имеет опыт использования приложений для знакомств. По его словам, у него была зарегистрирована анкета, но все думали, что она фейковая.