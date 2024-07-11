Мария Ивакова тайно вышла замуж и развелась после расставания с Никитой Ефремовым. Актриса рассказала о переменах в жизни в соцсети.

Мария вышла на связь с подписчиками, чтобы поделиться «прекрасной новостью». По словам актрисы, совсем скоро ей пришлют сертификат о разводе. Как выяснилось, на протяжении нескольких лет Ивакова была в браке. Она никому не рассказывала о тайном замужестве, поскольку бережет материал для книги.

«Многие из вас даже не знали, что я была замужем. Я рассказывала об этом только очень близкому кругу друзей. Но теперь вы знаете об этом. И спустя более двух лет я развелась», — высказалась знаменитость.

Напомним, что Мария уже была в браке с бизнесменом Эрнестом Рудяком. Также у актрисы был роман с Никитой Ефремовым. Пара так и не дошла до ЗАГСа, внезапно объявив о расставании.

Ранее 36-летний актер Никита Ефремов заявил, что пользовался приложением для знакомств. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба ответила на нападки хейтеров.