«Никто не верил, что это я»: Никита Ефремов рассказал об опыте использования приложения для знакомств

Актер Никита Ефремов признался, что в его жизни был опыт использования приложения для знакомств. Но найти с помощью него возлюбленную у него не получилось.

Звезда «Нулевого пациента» предпочитает особо не раскрывать подробности личной жизни, но иногда все же делится деталями. В интервью на YouTube-канале «Литрес» Никита заявил, что сидел в приложении для свиданий. У него была там анкета, но все думали, что она является фейком.

«Никто не верил, что это я и все. Представьте, сейчас туда Брэд Питт зайдет. Это как часто в сообщения пишут: «Это я, Канье Уэст. У меня 100 долларов не хватает, скинь на карту», - поделился Ефремов.

Кроме того, актер объяснил свои слова о том, что для него отношения с женщиной – это развлечение. Он отметил, что это была провокация. Никита считает, что в идеале в отношениях должно быть лучше, чем без них. Но это он считает практически недосягаемым, ведь в жизни он встречал лишь единичные примеры.

Ефремов рассказал, что раньше сам не умел знакомиться с женщинами, так как является очень зажатым человеком. Сейчас же он счастлив с художницей Ольгой Шурыгиной.

Ранее Никита Ефремов рассказал, как экстренно худел ради роли.