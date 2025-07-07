Размахивала руками и пыталась догнать: Галкин* разозлил Пугачеву на пляже

Певица Алла Пугачева пригрозила мужу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) за съемки на пляже в Юрмале. Юморист поделился в соцсетях видео с женой.

Напомним, что звездное семейство приехало в Латвию в полном составе. Пугачева редко показывает себя в соцсетях, на днях это сделал ее муж. Он снял на видео гуляющую по пляжу Пугачеву в молодежном образе.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» была в рубашке и рваных джинсах. Она дополнила образ бейсболкой и кроссовками. Она гуляла по пляжу и заметила, что муж ведет съемку. Женщина улыбнулась и махнула рукой, пригрозив Максиму*, а после попыталась его догнать. Ничего не получилось, и она остановилась.

На следующих кадрах юморист показал, как едет на велосипеде по побережью во время заката.

Ранее мы писали о том, что Пугачева подтвердила проблемы со здоровьем. Она снимала видео и призналась, что у нее трясутся руки. Муж даже предложил жене помощь дочери.

Также стало известно о том, что говорят рисунки Аллы Пугачевой. Она всегда любила рисовать, но не хотела открывать выставку работ. Психолог отметила, что в работах Пугачевой можно увидеть боль и одиночество.

*признан иноагентом на территории РФ