«Ручки трясутся, это жизнь»: Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем после слухов

Уехавшая из России Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем после непрекращающихся слухов. В личном блоге певица поделилась свежими кадрами с мужем и дочерью и призналась, что у нее трясутся руки.

На этой неделе Алла Пугачева вместе с семьей переехала из Италию в Латвию. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала в соцсети видео, на котором показала, как ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) готовит яичницу. Компанию юмористу составила 12-летняя дочь пары Елизавета.

В процессе приготовления блюда шоумен обратился к супруге за помощью, но та отказала: «Обойдешься без советов». После включения плиты Алла Пугачева отошла подальше, несмотря на просьбы Максима Галкина* снимать крупным планом. 76-летняя артистка призналась, что во время съемки у нее затряслись руки.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Тогда юморист предложил жене помощь дочери, но та отказалась.

В последнее время пользователи Сети активно обсуждают перемены во внешности певицы. Многие считают, что Алла Пугачева скрывает проблемы со здоровьем на свежих фото, но это у нее получается не совсем успешно. Кроме того, некоторые специалисты уверены: у артистки серьезные психологические проблемы из-за неудовлетворенности своей жизнью в эмиграции.

Ранее психолог Ирина Коржаева увидела боль и одиночество в рисунках Аллы Пугачевой: «Человек разбит, находится явно в непривычной для себя ситуации».

*признан иноагентом на территории РФ