«Боль, одиночество, потерянность»: что скрывают рисунки Аллы Пугачевой

Алла Пугачева уже много лет увлекается живописью, хотя и не афиширует это хобби широко. Одна из ее работ даже украсила обложку 14-го студийного альбома «Да!» (1998). Ее картины, выполненные в смешанной технике абстракционизма и примитивизма, стали предметом профессионального анализа.

Психолог Ирина Коржаева в интервью «Абзацу» дала оценку творчеству певицы. Она отметила, что у автора очень глубокий внутренний мир, утягивающий в форму безумия. Это часто бывает у творческих людей. С помощью картин она выплескивает свои чувства, но есть и отрицательные моменты.

«Теперь к неприятному: человек разбит, одинок, находится в бесконечной попытке что-то понять, что-то увидеть. Находится явно в непривычной ситуации для себя. В основном там боль, одиночество, потерянность, тоска, внутренняя турбулентность», – считает специалист.

Эксперт отметила, что частые автопортреты — это попытка самопознания через искусство.

В 2023 году гитарист Александр Левшин подтвердил, что у Пугачевой накопилось достаточно картин для персональной выставки, однако сама артистка не стремится к публичности в этом вопросе.

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