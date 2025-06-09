Разлад в семье? Тимур Хайдаров судится с женой Светланой Сильваши

Тимур Хайдаров судится с женой Светланой Сильваши из-за имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В распоряжение источника попала судебная картотека, согласно которой между супругами существуют имущественные разногласия. Светлана является соучредителем клиники, из которой уволили Тимура. Теперь хирург через суд требует отдать принадлежащее ему имущество, которое работодатель забрал якобы незаконно.

Отмечается, что иск Тимура отклонен: подобные вопросы рассматривает суд общей юрисдикции.

Сам хирург не комментировал новость о суде с женой.

Ранее хирург Тимур Хайдаров сделал пластическую операцию Евгению Плющенко. Поклонники заподозрили, что Яна Рудковская заставила фигуриста сделать «лисьи глазки». Подробности читайте в этой новости.

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