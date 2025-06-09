«Сейчас уже все равно»: Татьяна Буланова чуть не развелась с третьим мужем

Певица Татьяна Буланова заявила, что ее третий брак с молодым мужем едва не распался. В беседе с «Общественной службой новостей» артистка раскрыла, что многие осудили ее за союз с мужчиной, который «годится в сыновья».

Исполнительница хита «Ясный мой свет» вышла замуж в третий раз за Валерия Руднева, который моложе нее на 19 лет, в 2023 году. Однако этот союз вызвал неоднозначную реакцию у публики. Из-за обрушившегося хейта отношения Татьяны Булановой и бизнесмена в какой-то момент оказались под угрозой разрыва. Паре удалось пройти испытание, и теперь певица уверена: выбор избранника — это ее личное дело.

«Многие говорили, что негоже выбирать себе в мужья мужчину, который годится в сыновья. У нас из-за этого чуть брак не распался. И, конечно, в первое время это жутко раздражало. А сейчас уже все равно, потому что это моя жизнь, и мне лучше знать, с кем мне быть», — заявила Татьяна Буланова.

Со временем звезда 90-х научилась спокойно реагировать на негативные высказывания. По мнению Татьяны Булановой, без недоброжелателей жизнь была бы совсем скучной.

«Сами подумайте: кому нужен артист без хейтеров? Они есть абсолютно у всех: от самого юного исполнителя до всемирно известной звезды», — отметила артистка.

При этом Татьяна Буланова призналась, что сейчас не обращает внимания на негативные комментарии и старается окружать себя только позитивными людьми.

Ранее Татьяна Буланова вспомнила о жизни с бывшими мужьями: «Люди не меняются, будет только хуже».