НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2025, 16:13
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Поклонники заподозрили, что Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки»

Поклонники заподозрили, что Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки»

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Олимпийского чемпиона по фигурному Катанию Евгения Плющенко раскритиковали в Сети из-за пластической операции на лице, которую сделал скандальный хирург Тимур Хайдаров. Поклонники спортсмена заподозрили, что лечь под скальпель его заставила жена, продюсер Яна Рудковская.

Хайдаров в личном блоге показал, как изменился Плющенко после хирургического вмешательства. При этом лицо фигуриста выглядело отечным, а глаза визуально стали уже.

«А это точно Плющенко? Жуть какая! Сам отважился или Рудковская до своей красоты решила его дотянуть?» - задались вопросом комментаторы.

Некоторые предположили, что Плющенко сделал себе модные «лисьи глазки», как у Виктории Бони. При этом пользователи сошлись во мнении, что теперь фигурист стал очень похож на певца Филиппа Киркорова.

«На Киркорова с его “лисьими глазами” похож стал», — констатировали поклонники.

Некоторые даже увидели в изменившихся чертах лица Плющенко сходство с актером Гошей Куценко.

«Глаза натянул», - разочарованно отметили комментаторы.

Поклонники заподозрили, что Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки»

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Тимур Хайдаров заверил, что при работе сохранил харизму 42-летнего Плющенко и его яркую индивидуальность. Он не стал раскрывать, какую процедуру выполнил и предложил пользователям догадаться самим.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
Филипп Киркоров
Гоша Куценко
Виктория Боня
пластическая операция
блефаропластика
соцсети
Тимур Хайдаров