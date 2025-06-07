Поклонники заподозрили, что Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки»

Олимпийского чемпиона по фигурному Катанию Евгения Плющенко раскритиковали в Сети из-за пластической операции на лице, которую сделал скандальный хирург Тимур Хайдаров. Поклонники спортсмена заподозрили, что лечь под скальпель его заставила жена, продюсер Яна Рудковская.

Хайдаров в личном блоге показал, как изменился Плющенко после хирургического вмешательства. При этом лицо фигуриста выглядело отечным, а глаза визуально стали уже.

«А это точно Плющенко? Жуть какая! Сам отважился или Рудковская до своей красоты решила его дотянуть?» - задались вопросом комментаторы.

Некоторые предположили, что Плющенко сделал себе модные «лисьи глазки», как у Виктории Бони. При этом пользователи сошлись во мнении, что теперь фигурист стал очень похож на певца Филиппа Киркорова.

«На Киркорова с его “лисьими глазами” похож стал», — констатировали поклонники.

Некоторые даже увидели в изменившихся чертах лица Плющенко сходство с актером Гошей Куценко.

«Глаза натянул», - разочарованно отметили комментаторы.