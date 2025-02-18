Разин пригрозил судами в Турции на миллионы за хайп на песнях «Ласкового мая»

Андрей Разин пригрозил судами в Турции на миллионы долларов за хайп на песнях «Ласкового мая». Об этом сообщает aif.ru.

Продюсер заявил, что неприятности в виде «огромных судов» в Турции ждут всех, кто незаконно исполняет песни «Ласкового мая» и «хайпует без разрешения правообладателя». Разин готов судиться хоть «с чертом», хоть с высокопоставленным человеком.

«Мы будем разыскивать ваше имущество через турецкую правовую систему везде. И где бы вы ни были, куда бы вы не приехали и где бы вы ни отдыхали, вряд ли вы сможете с такими долгами выехать из этой страны, не заплатив то, что должны по решению суда. Ждите и готовьтесь к неприятностям», — высказался он.

Разин напомнил, что уже не раз выигрывал многомиллионные споры в сфере интеллектуальной собственности. Продюсер убежден, что жители Турции украли у него прибыль.

Ранее продюсер Разин потребовал 2 миллиона долларов с организаторов концертов двойника певца Юрия Шатунова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алексей Воробьев ответил хейтерам после слов о девушках с макияжем.