«Наплевать»: Алексей Воробьев ответил хейтерам после слов о девушках с макияжем

В недавнем заявлении живущий в США певец Алексей Воробьев намекнул на неполноценность девушек, пользующихся макияжем. Россиянки не поняли заявление 37-летнего артиста и накинулись на него с критикой. Музыкант ответил на нападки хейтеров в личном блоге.

Дамы сначала объяснили Алексею, что смывают макияж перед сном, чтобы не навредить коже. Кроме того, по их словам, певец уделяет повышенное внимание своей внешности — хорошо одевается и использует фильтры для фото. В наиболее язвительных комментариях женщины написали, что после таких убеждений артист не найдет себе жену.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» ответил на нападки подписчиц. Алексей отметил, что за эти несколько дней он получил массу сообщений от разгневанных женщин. Устав спорить, Воробьев согласился с представительницами прекрасного пола, но все же снова заговорил про полноценность.

«Пересмотрите мое первое утверждение, в котором я говорю о том, что полноценная личность — это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения. Ему, собственно говоря, наплевать на то, что думают и говорят другие. Потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию», — язвительно высказался артист.

Звезда фильма «Небриллиантовая рука» отметил, что любой человек может заблуждаться в своих суждениях.

Ранее Алексей Воробьев осознал, что готов жениться. В личном блоге он объявил о поиске невесты и озвучил ряд требований к кандидаткам. По словам артиста, мысль о том, что пора бы создать семью, пришла к нему спонтанно.