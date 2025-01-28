«Заплатят»: Разин требует миллионы долларов за концерты двойника Шатунова

Продюсер Андрей Разин требует по $2 млн с организаторов концертов двойника певца Юрия Шатунова. В Прибалтике анонсировали выступления молдованина Иона Ионицы, который очень похож на солиста группы «Ласковый май» внешне и голосом. Продюсер подал досудебные претензии на несколько миллионов долларов.

По данным источника, еще когда Шатунов был жив, Разин нашел молодого человека, очень похожего на артиста. В 2018 году он даже представил его общественности. В какой-то момент Ион отказался от работы и решил вернуться в Молдову. Андрей посчитал, что парень зря пошел на этот шаг, так как мог стать звездой.

Как оказалось, в январе 2025 года в Латвии состоятся концерты с хитами «Ласкового мая». А исполнять их будет молдованин Ионица. Разин не знал об этом и был возмущен анонсом выступлений. Он опубликовал видео в соцсетях, где прокомментировал случившееся.

«По поводу концертов, которые взяли моего бывшего протеже Иона Ионицу, запутали и пытаются провести гастроли в Прибалтике. Отправлены письма досудебные по два миллиона каждая площадка, и организаторы заплатят», – заявил мужчина.

Отмечается, что билеты на концерты активно покупают. Но некоторые пользователи Сети говорят, что Шатунова заменить невозможно.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин направил досудебные претензии Алсу и SHAMAN.