Разговоры о детях и посадка дерева: как прошел второй день свадьбы Ксении Бородиной

Ксения Бородина во второй день свадьбы занималась посадкой дерева. О продолжении торжества рассказала Ольга Орлова в соцсети.

23 июня Ксения Бородина с размахом отметила свадьбу с Николаем Сердюковым. Торжество проходило в Подмосковье, и, по данным СМИ, только за аренду площадки телеведущая заплатила почти 3 млн. На мероприятии был строгий дресс-код: невеста хотела, чтобы гости отдали предпочтение белому цвету. Также Бородина попросила друзей и родственников подписать соглашение о неразглашении.

Второй день свадьбы прошел скромнее. Молодожены, как и гости, отказались от дресс-кода и были в расслабленных образах. Как выяснилось, супруги решили посадить яблоню, а Ольга Орлова, близкая подруга, засняла памятный момент.

«На вилле, на которой мы праздновали свадьбу, есть традиция: молодожены должны посадить дерево, потому что образовалась новая семья», — рассказала знаменитость.

«Ксения, имей в виду, что нужен еще ребенок», — добавил муж телеведущей.

Ранее певица Ольга Орлова ответила, почему ее супруг вел Ксению Бородину к алтарю. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксения Бородина и Николай Сердюков потратили на свадьбу более 5,5 млн рублей.