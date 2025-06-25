«Почему вас так триггернуло?»: Ольга Орлова высказалась о свадьбе Ксении Бородиной

Певица Ольга Орлова резко ответила пользователям Сети, которые возмутились тому, что на свадьбе Ксении Бородиной к алтарю невесту вел ее супруг, Валерий Маслов.

Экс-участница «Блестящих» не стала отмалчиваться на критику в адрес подруги, телеведущей Ксении Бородиной. В своем личном аккаунте она напомнила недовольным комментаторам, что если родной отец невесты не может присутствовать на свадьбе, то сопровождать ее к алтарю может любой человек, «который искренне радуется счастью молодоженов». Это может быть «брат, дед, дядя или близкий друг».

«Не поняла только, почему большинство из вас так триггернуло, что мой муж вел мою подругу к алтарю? Какие чувства в вас это затронуло?» — с возмущением обратилась к подписчикам артистка.

Также она напомнила, что родного отца Ксении Бородиной не стало в 2018 году.

Ранее «страсти» писали о том, что Ксения Бородина заставила гостей ее свадьбы подписать соглашение о неразглашении. Всем пришедшим на торжество запрещалось выкладывать в Сеть любые фото и видеоматериалы с мероприятия, включая сторис в соцсетях, пока жених с невестой не дадут им отмашку.