Ксения Бородина и Николай Сердюков потратили на свадьбу более 5,5 млн рублей

Свадьба ведущей Ксении Бородиной и Николая Сердюкова могла стоить более 5,5 млн рублей. Об этом рассказала директор event-агентства Екатерина Акимова.

Пышное торжество состоялось 23 июня. Пара устроила церемонию в итальянском стиле. Бородина сменила за вечер три платья. На празднике выступали звезды шоу-бизнеса: Владимир Пресняков, Zivert и другие.

Екатерина Акимова отметила, что для свадьбы арендовали «самую роскошную и самую дорогую площадку Подмосковья». В оформлении участвовали топовые московские декораторы.

«Стоимость ее аренды в среднем – 2 миллиона рублей… Его арендовали минимум на трое суток, чтобы успеть сделать монтаж. На декорации потрачено около 3 миллионов», - рассказала эксперт изданию «Абзац».

Стоимость нарядов невесты она оценила в сумму около 500 тыс. рублей. Что же касается музыкальной части, то артисты могли преподнести выступления в подарок.

Для Бородиной эта свадьба стала третьей. В 2008 году ведущая вышла замуж за предпринимателя Юрия Будагова. В 2015-м она создала семью с блогером Курбаном Омаровым, но в 2021-м развелась с ним.

Ранее сообщалось, что гостям мероприятия запрещалось выкладывать в соцсети информацию о нем до свадьбы и в день торжества.