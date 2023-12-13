Экс-жена Федора Бондарчука в третий раз подала в суд, чтобы поделить имущество

Судебное разбирательство между Федором Бондарчуком и его бывшей женой, ведущей и моделью Светланой Бондарчук (Рудской), вновь активизировалось, так как экс-супруга в третий раз подала исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Регистрация заявления произошла в Симоновском суде Москвы, однако дата судебного заседания пока не назначена, и подробности иска не раскрыты.

Это уже третий раз, когда Светлана Бондарчук подает в суд на бывшего мужа с требованием о разделе имущества. Ранее суд отклонил исковое заявление из-за несоблюдения досудебного порядка, но после устранения недочетов оно было регистрировано повторно.

Напомним, что Федор Бондарчук и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В последующем оба нашли новых партнеров: Федор Бондарчук вступил в брак с актрисой Паулиной Андреевой в 2019 году, а Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко в 2020 году.

Ранее мы писали о том, что режиссер Федор Бондарчук купил Паулине Андреевой элитную квартиру в Петербурге. В культурной столице состоялось мероприятие «Вид на Неву». Торжество посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Ксения Собчак. Поднявшись на сцену, журналистка случайно раскрыла секрет Федора.