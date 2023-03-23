«Разгар авитаминоза»: 27-летняя Анна Заворотнюк перестала скрывать проблемы со здоровьем

Наследница Анастасии Заворотнюк ведет активный диалог с публикой. В своей социальной сети Анна всегда рада поделиться новостями о себе и изредка о звездной маме. Уже несколько недель девушка находится в России. По словам знаменитости, она прилетела сюда по семейным обстоятельствам. Правда, столица не встретила ее с теплым приемом. Сначала Анна пожаловалась на холодную погоду в Москве, затем на проблемы с документами, а теперь она и вовсе сообщила о плохом самочувствии.

В личном блоге Заворотнюк выложила фотографию с одной из прогулок по городу и попросила подписчиков написать ей «что-нибудь хорошее». Что конкретно случилось — Анна не стала распространяться, зато она обратилась к публике с важным обращением.

«Не забывайте пропить витамины, чтобы не болеть. У меня весной всегда разгар авитаминоза», — высказалась дочка Анастасии.

После этого Заворотнюк перестала выходить на связь.

Ранее Анна рассказала о своем посещении психолога из-за болезни матери. Напомним, уже несколько лет Анастасия борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Многие эксперты в один голос заявляют: шансы на выживание с таким диагнозом минимальны.

Не менее интересна та история, в которой 27-летняя девушка пожаловалась на проблему с документами. Из-за этого ее возвращения в ОАЭ откладывается на неопределенный срок.